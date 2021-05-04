日系外資針對譜瑞-KY(4966)出具最新研究報告指出，看好其長線將持續在高速傳輸上大展拳腳，且NB市場持續暢旺下，也將有利於譜瑞-KY出貨成長，調升譜瑞-KY在2021~2022年的獲利預期12~14%，重申買進評等、目標價1500元。

日系外資表示，譜瑞-KY首季毛利率達45.1%，高於財報預期，主因是eDP Tcon產品組合得到改善，加上高速傳輸晶片的價量齊揚，譜瑞-KY看好該領域在外來幾年將持續呈現上漲趨勢。

譜瑞-KY第一季營收達1.53億美元，季增加3.25%、年增加55.66%，折合新台幣43.43億元，年增加46.66%，單季毛利率攀高至45.06%，稅後淨利10.33億元，年增加65.94%，每股獲利為13.13元。

日系外資表示，譜瑞-KY的PCIe Gen.4重定時器(re-time)將在本季出貨，USB 4重定時器(re-time)則預計在明年第一季開始出貨，將有效推動高速傳輸細分市場成長，以及對毛利率有正向貢獻，另外，譜瑞-KY認為下半年NB市場依舊強勁，且預計在家庭NB數量進一步增加下，該成長趨勢將延伸到2022年，譜瑞-KY將透過新型高速產品和PCIe重定時器的增加實現銷售和利潤增長，調升譜瑞-KY在2021 ~2022年的獲利預期12~14%，重申買進評等、目標價1500元。

另外，譜瑞-KY確保長期的產能供應，與國內某大晶圓代工廠簽訂保密條款，主要內容為產能的支援和合作，將有利於後續取得營運所需產能，且譜瑞-KY也會將漲價成本轉嫁予客戶。

(時報資訊)