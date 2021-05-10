群聯(8299)今(10)日舉辦法人說明會，首季每股賺8.56元，董事長潘健成表示，首季獲利優於公司原先預期，展望第二季，看好群聯毛利率還會成長，本業也還會成長，整體來說，持續樂觀看待。

群聯第一季營收128.88億元，季成長0.4%、年成長0.2%；營業毛利為38.04億元，季成長28.5%、年減少1.6%；單季稅後淨利為168.8億元，季減少55.4%、年減少11.1%，單季每股獲利為8.56元，相較公司原先預期來的好，相較去年第四季大幅減少，主要是因為去年同期有認列龐大的業外收益，故去年第四季每股獲利達19.2元；群聯第一季毛利率達29.5%。

群聯過去5年做了很大的轉型，成果也已經顯現，第一季消費性占比約30%、controller占比20%，企業(Indusrtial)占比18%、遊戲占比13%、工業應用占比13%，也就是說，群聯首季已經有70%沒有和消費市場相關。

潘健成表示，展望第二季，看好群聯毛利率還會成長，本業也還會成長，持續樂觀看待，希望貨源供給可以更順，毛利率應該可以和去年第一季相似，群聯在拉升毛利率上還是希望可以透過產品組合而非漲價，群聯第二季、第三季還會持續增加工程師數量，目前不夠用。

(時報資訊)