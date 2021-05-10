車用導線架市況火熱，且順利調漲價格，導線架廠-順德(2351)今年營運看好，亞系外資認為順德在高階車用導線架的地位將使其免於晶片短缺困擾，且順德產品組合優化，重申「買進」評等，目標價上看106元。

全球車市復甦，且電動車滲透率提升，加上工控及消費性產品需求強勁，導線架處於供不應求，順德業績也自去年第4季重回成長軌道，今年第1季在產品組合優化下，單季合併毛利率攀升至19.63%，稅後盈餘為1.85億元，每股盈餘為1.02元；在客戶訂單強勁下，順德4月合併營收為9.2億元，月增4.55%，為107年8月以來單月新高，累計前4月合併營收為33.72億元，年成長28.68%。

今年以來銅價居高不下，順德除交給IDM廠產品已反應銅價，近期也針對封裝廠調整價格，隨著價格調漲，有助於進一步提升順德的毛利率，此外，順德轉投資德輝近期也傳出拿到全球前三大手機品牌廠新客戶訂單，在拿到全球前三大手機品牌廠新客戶訂單後，幾乎主要手機品牌廠均是德輝的客戶，隨著新客戶新機將於第2季末開始拉貨，可望對順德獲利增添助力。

順德預估，今年營運可望逐季走高，全年業績展望樂觀。

亞系外資最新報告指出，順德在高階車用導線架的地位將使其免於晶片短缺困擾，順德第1季車用產品銷售年成長達35%，我們對順德主要客戶需求保持樂觀，我們將2021年/2022年營收調高4%/5%，加上產品結構優化，重申「買進」評等，目標價上看106元，激勵順德今天盤中股價強勢走高。

(時報資訊)