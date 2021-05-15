中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮15日在大陸《環球時報》撰文指出，圍繞一些外企品牌近日在中國市場引發的爭議，有西方媒體稱外企在中國「處境艱難」，未來恐怕會更加「坎坷」。這種說法顯然不符合事實。中國在過去40多年中已經成功融入經濟全球化體系，西方一些國家傲慢地意圖強行把中國趕出去，不但自身受損嚴重，達成目標，反而可能自絕於全球化體系。

聯合國貿易和發展會議最新報告顯示，2020年中國吸引外國直接投資增長4％，達到1630億美元，居全球之首。中國美國商會3月份發布的《中國商務環境調查報告》顯示，外資企業仍樂觀看待其在中國發展前景。61％的受訪企業視中國為首選投資目的地，且對中國向外資企業進一步開放市場的前景充滿了信心。有83％的受訪企業表示，它們沒有考慮將生產或採購轉移至中國以外的地區。

金燦榮表示，外企繼續看好中國市場，一方面是因為，中國市場是有魅力的，而且魅力在不斷加大。「十四五」期間預計中國將取代美國成為第一大消費品市場。在全球生產能力過剩的情況下，購買力變得異常重要。過去100多年，美國一直是全球最大的單一市場，中國若取代美國，也是外企對中國市場信心的重要支撐力。

另一方面，中國政府始終堅持深化改革擴大開放，在中美貿易戰期間仍然推出了《外商投資准入特別管理措施(負面清單)》（「22條」）。外企在中國的市場環境和法律環境比以往無疑是大大優化了。

金燦榮稱，我們也看到，以美國為首的西方對中國的戰略敵意上升，引發了中國的民意反彈，外企在華輿論環境複雜化。同時中國企業在各個行業崛起，外企在中國市場競爭加大，過去那種躺著賺錢的局面不會再有了。

面對新的環境，外企也需主動適應而非抱怨。應該看到，中國輿論環境正變得越來越多元，消費者對國外品牌的崇拜心理在消退，對產品品質和服務的態度越來越成熟，也越來越挑剔，這種挑剔不分中外企業，也是中國發展進步的必然結果。

金燦榮認為，一些外企應該改變過去對產品檔次「中外有別」的做法，尊重中國市場，尊重中國的消費者和競爭者，拿出真本事來。同時，外企也有更大責任善待中國市場，中國對西方一些國家民意反彈的第一責任人在西方國家政府，有影響力的外企有責任對本國政府施加影響，共同維護國家間的良好關係和貿易環境，讓中國市場的魅力進一步持續下去。

金燦榮強調，西方一些國家的戰略界有所謂「陽謀」，意圖將中國從它們的全球化體系中排除出去，推動外企與中國「脫鉤」。面對這種情況，中國不得不預為之謀，加強自主創新，構建雙循環相互促進的新經濟格局，同時繼續保持對外合作的開放姿態。

(中時 )