台股今早在熱門股IC設計族群、鋼鐵、航運也回檔修正下，出現多殺多，盤中重挫逾400點，失守「萬七」大關。但新台幣匯價早盤處變不驚，台北外匯經紀公司新台幣開盤匯價27.94元，升值3.9分，盤中波動區間在27.949~27.899元間。股匯不同調，減輕外資賣超台股落跑疑慮。

今年以來亞洲主要貨幣，新台幣走勢最為強勁，相較於日圓今年以來貶值近6%，韓元貶值逾3%；新台幣兌美元不貶反升，累計升值1.89%。

匯銀分析，儘管美國經濟數據亮眼，Fed仍維持鴿派態度，且歐洲疫苗接種加速，非美經濟體也受益於美國大規模財政刺激，整體總經環境仍未明顯有利美元，近期美元以外的G10貨幣全數上漲。

據央行統計，今年以來至5月3日止，美元指數上漲1.45%，新台幣匯價兌美元升值1.89%，人民幣兌美元升值1.15%，韓元兌美元貶值3.35%，日圓兌美元貶值5.96%。

(時報資訊)