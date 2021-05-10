新台幣匯率今(10日)以27.820元兌1美元、升值8.8分開出，隨著熱錢湧入，盤中一度觸及27.740元兌1美元，升值1.68角，續攻近24年新高。

台股早盤以17274.23點開出，下跌10.77點，盤中在平盤附近來回震盪，指數觸及17304.47點，站上17300點關卡，也一度拉低至17188.15點，震幅超過百點。

新台幣升勢強勁，在4月底升破28元大關，創下近24年新高後，27元價位儼然成為新常態，上周五(7日)收在27.908元兌1美元。

(中時新聞網)