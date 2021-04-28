台股陷入高檔狹盤，主流股多頭休兵回檔休息，市場短多資金今日再度轉往玻陶族群，在龍頭股台玻(1802)率先奔上漲停鎖在32.85元後，冠軍(1806)緊隨著也亮燈漲停，中釉(1809)漲幅在6%以上，而和成(1810)及凱撒衛(1817)漲幅在2~3%不等，玻陶指數大漲逾9%，成為盤面的焦點。

全球原物料飆風未停，大陸玻璃期貨報價在上週每噸已至2,259元人民幣，守穩歷史天價，台玻受惠去年大陸市場銷售回穩，營運開始攀升，目前玻璃價格居高不下，可望支撐毛利率表現，營運表現也受到市場期待。

台玻挾著原物料價格上揚及兩岸房市穩定，今年營運成長性高，受到外資及法人買盤的目光，股價也不斷刷新近年來的天價，今日開盤40分鐘左右，股價再度衝至漲停板32.85元鎖住，至10:50成交量已逾6.6萬張，還有7600張左右等著想要買進。

冠軍短線表現強勢，今日鎖在漲停板15.95元，至10:50成交量超過1.4萬張，有9100餘張搶著要買。在台灣地區業務維持穩定，將新增二套窯，為營運增加活水，大陸區引進策略夥伴後，營運獲利開始改善，今年有機會由虧轉盈。今年逢冠軍建材50週年慶，林祐宇執行副總表示，環保是公司力行的目標，日前響應世界地球日，串起全國經銷商、建材行的冠軍夥伴們，共同響應關燈一小時。未來除了對外行銷與宣傳，更重視內部推廣與全員行銷，希望能從內而外，將帶領同仁與全國夥伴一起參與，一齊共創佳績。

(時報資訊)