3日晚間美股道指收漲238點，加上香港首季GDP年增7.8％，遠勝預期。港股兩日累挫逾九百點後，4日反彈近兩百點。恒生指數4日高開80點，報28,438，其後反覆向下，曾倒跌36點，見28,321全日低；其後止跌回漲過百點，恒指中午收漲71點。午後尾段曾漲219點，見28,577點全日高，觸及上方100天線（約28,565點）後未能更進一步。

香港信報報導，恒指最終收報28,557點，漲199點，漲幅為0.7％。南向資金繼續「放假」下，大市4日成交額縮減至908億港元，再創2月11日半日市以來最低水平。國企指數收漲52點，漲幅為0.49％，報10,765點。科指漲56點，漲幅為0.68％，報8,284點。

個股方面，平保持續下跌，不過收市跌幅收窄，跌0.8％，報82.2港元，成交居首達39.78億港元。成交第二大是騰訊，跌0.4％，報622港元。建行跌0.8％，為表現最差藍籌。石油股上漲，中石化漲4.1％，為表現最好藍籌。

(工商 )