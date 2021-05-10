喬山（1736）10日公布自結4月合併營收逾22.59億元、年增36.32％，累計今年前四月合併營收95.29億元、年增32.49％，展現「淡季不淡」的營運表現。喬山表示，今年3月商用器材營收，已首見年增，4月商用營收年增更大幅拉高至87％，凸顯商用市場需求，已擺脫去年新冠肺炎疫情的影響，開始向上攀升，尤以美國市場，最為明顯。 喬山分析，美國地區由於疫苗施打普及率高，帶動啟動健身房營運動能，讓知名健身房的會員數回籠或新增會員持續增加。根據美國上市公司-星球（Planet）健身房5月6日公布數據顯示，自2021年以來，每月會員人數持續增加，截至2021年3月底會員人數，較2020年底增加60萬人，總會員數達1,410萬人。

健身房會員數回籠及新增會員風潮，加上喬山新產品推出，已間接帶動喬山北美區及歐洲區4月商用產品營收年增幅度，分別高達90％及130％，喬山預估第二季商用產品營收，仍可持續強勢增長，營收將逐季攀高。 家用健身器材市場，喬山指出，4月家用產品營收年增達22％。喬山在全球擁有34家行銷子公司，超過300個零售據點，及線上通路，成為全球通路布局最完整的健身器材集團。其中，喬山在北美更擁有88家街面店，可就近提供產品體驗與服務與消費者，有利於建立公司品牌形象與增加家用健身器材的銷售量。

至於按摩椅市場，全球市場復甦狀態下，喬山按摩椅4月營收年增也達到25％，穩健成長。喬山強調，經過疫情的考驗，人們對於健康與運動的重視程度提升，也更願意加入健身房或採買家用健身器材在家使用。整體而言，健身器材需求成長的趨勢不變，喬山無論在產品及通路布局完善，將持續提升市占率，進而推升單月營收成長。

(工商 )