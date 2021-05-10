台達電（2308）3月營收創歷史新高後，4月營收暫時「休兵」，月減2.2％、至264.39億元，不過仍維持在去年第四季旺季單月水準，其中車用部門4月營收仍繼續創歷史新高。法人則評估，在筆電、遊戲機、車用、IA需求暢旺下，5、6月營收都有向上表現空間。

台達電3月營收以270.25億元創下歷史新高，隨著多數下游的筆電代工廠都因為季初、缺貨或長短料等因素，4月營收都比3月略為休息，代工不少筆電電源的台達電也不例外。

台達電4月營收為264.39億元，比3月歷史新高下滑2.2％，不過還是比去年同期成長13.5％，依然維持在去年第四季的旺季月營收260～270億元水準。

法人表示，台達電4月筆電、PC相關電源出貨下滑，不過以PS5為主的遊戲機用電源出貨依然旺盛，IA也因為歐洲、中國製造業因為疫情穩定而復甦，客戶對自動化設備需求量因而成長，至於車用電子4月營收則繼續走在創新高的軌道上，而在4月營收短暫的休息之後，預期5、6月營收都有向上表現空間。

台達電董事長海英俊也在法說會中表示，第二季筆電、遊戲機需求續強，電動車、資料中心的出貨動能也繼續增長，IA今年維持雙位數成長的預期，都讓第二季營運「看起來不錯」、將會比第一季成長，第三季就目前來看則可望優第二季。

(工商 )