富采（3714）公告4月營收，由於mini LED已自3月開始出貨，隨著蘋果12.9吋iPad Pro問世，富采4月營收攀升至今年以來新高紀錄，達29.12億元，月增率達13.7％。

累計富采今年前4月營收達97.91億元。

富采第一季毛利率已經回升至2位數，3月的出貨量中，mini LED已有一部分比率，隨著出貨量拉升，富采認為毛利率持續改善可以期待。

(工商 )