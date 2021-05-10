東捷資訊（6697）4月營收新台幣0.65億元，年增17.83％。累計1～4月營收為新台幣5.63億元，年增16.87％。東捷資訊表示，受惠客戶因疫情延宕的轉型應用需求持續湧現，第一季稅後淨利0.24億元，季增69.96％，年增19.31％，EPS為0.89元，優於去年同期0.74元。

東捷資訊指出，疫情突顯企業加速數位轉型的重要性，不少企業、尤其是設備密集的製造業改變過去既有的營運模式，加速將營運管理核心的ERP部署為雲端環境。東捷資訊熟悉機電產業產線運作，並有服務多家跨國際企業經驗的顧問團隊，同時也是SAP在台最大ERP代理商，綜合多項優勢，可協助企業規劃轉型過程中逐漸導入全面託管的雲端解決方案，達到降低IT人力及建置維運成本。

東捷資訊營運長劉新正進一步表示，ERP是現今企業提升管理效率與資料聚合的關鍵系統，台灣不少企業雖已逐漸意識傳統地端ERP系統上雲節省投資性開銷，又可彈性擴增系統計算與儲存空間等好處，但往往卡關在系統轉換、內部管理與資安疑慮而望之卻步。

劉新正表示，東捷資訊透過自行開發的ERP自助服務平台，結合專業顧問團隊與Azure、GCP與AWS全球前三大主流雲端合作夥伴高規格的雲端整合服務，高效部署SAP S/4HANA Cloud等雲端ERP系統，協助客戶客製化建置最適切的升級需求。看準東捷資訊近百家的ERP中大型企業客戶中，約有三成有導入雲端化商機，將可持續為其營運挹注成長動能。

根據國際數據資訊（IDC）Cloud Pulse 2020企業調查研究指出，北美和亞太地區有超過40％企業客戶將在2021年大幅增加雲端運算支出。

展望東捷資訊後市，法人分析，東捷資訊除擁有企業採用國際級ERP與雲端環境部署商機，同時能滿足製造業客戶打造智慧工廠、智慧倉儲、智慧物流、智慧廠房能源與巡檢管理等解決方案，並提供運用AIoT、大數據分析的設備雲等軟硬體整合創新應用，協助企業站上數位轉型浪潮，營運展望樂觀，今年營運表現值得期待。

(工商 )