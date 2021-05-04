3日晚間美股道指收漲238點，不過納指收跌。香港第一季GDP年增7.8％，遠勝預期。港股兩日累挫逾900點後，4日早高開。

香港信報報導，恒生指數4日高開80點，報28,438點；國企指數高開2點，報10,715點。科指高開3點，報8,231點。

個股方面，騰訊平開報624.5港元；美團平開報293港元。連續兩日受壓的友邦高開2.4％，報98.7港元。平保低開1％，報82港元。建行低開0.7％，報6.04港元。藥明生物高開1.5％，報109.8港元。

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(工商 )

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