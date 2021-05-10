上周數據消息，美國非農就業人口增加遠不如預期。美股三大指數上周五收高。

周一香港恆生指數收跌14.99點或0.05%，為28595.66點。國企股(H股)跌47.93點或0.45%，為10651.07點。

恆指科技指數跌0.86%，已見一個多月低點。美團跌7.1%，報262.8港元；騰訊跌0.8%，報595港元；阿里巴巴跌2.1%，報215.2港元。三大個股拖累大盤約183點。美團的平台整改消息引發市場關注，據了解，美團稱有470萬名送貨騎士均為外包員工，與美團沒有任何勞動契約。

採礦股和金屬股分別上漲11.6%和5.7%，為表現最好的板塊。五礦資源漲10.8%；中國鋁業漲10.1%；紫金礦業漲7.8%；江西銅業漲12%。

體育用品股集體大跌。步特國際跌14.7%，報6.25港元；步特尾盤遭巨額放量拋售。

海底撈跌2.55%，報42.05港元。海底撈自五一長假後收假，股價至三個月前已砍半，至今是直約2287億港元。海底撈區年淨利年減86%；然去年逆勢擴店，去年有近一倍的展店；快速擴張、顧客滿意度下降、人力短缺等皆面臨問題。

(時報資訊)