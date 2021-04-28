逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股28日震盪拉回，終場下跌28.37點，跌幅0.16％，收在17,567.53點；櫃買指數亦同步下挫0.72點，跌幅0.34％，收在213.77點；三大法人進出方面，外資續買60.05億元，投信續賣7.08億元，自營商轉買10.6億元，惟外資法人於台指期續賣1,888口多單，累計淨空單部位為33,341口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

台股持續創高下，短線上難免有所震盪，大盤28日順勢震盪拉回整理。不過，研判在市場人氣匯集、多方氣盛、內外資法人大戶心態偏多下，短線晶適度換手整理後，後市仍是持續上看不變。

個股方面，本周納入投資組合的矽統，受惠宅經濟持續發酵、觸控晶片與麥克風控致晶片接單增溫，不僅今年營運轉虧為盈可期，且持有聯電持股，預計今年將有4.56億元現金入袋，股價28日持續上漲，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

觀察盤面，在高檔震盪的過程中，不僅加權指數仍是穩守10日線、月線、季線、半年線及年線等短中長期均線之上，且在資金熱錢效應持續延燒下，眾多好股票輪番上漲。包括愛之味、福壽、台榮、福懋油、大統益、台玻、冠軍、中釉、和成、富喬、華新、華榮、大亞、大山、宏泰、榮星、第一銅、定穎、太空梭、飛宏、矽創、智原、元太、晶技、希華、欣興、友達、群創、彩晶、中纖、和桐、金益鼎、佳龍等，表現均相當犀利，顯見市場人氣尚在。

(工商 )