啟發投顧分析師楊基政表示，美股四大指數回檔加上疫情疑慮再起，台股3日賣壓沈重，終場大跌344點，4月26日17,300～17,378點缺口遭到封閉，成交值5,877億元創歷史次高。盤面上強勢指標股聯發科開低走低，引發IC設計類股出現族群性賣壓，立積、晶豪科、世芯-KY、金麗科均打到跌停板，面板三虎亦面臨漲多獲利回吐，群創、友達及彩晶紛紛亮燈跌停，僅剩金控獲利王富邦金撐盤。

騰落指標急墜下，若權值股鴻海、台積電無法站回中期均線，恐引發5月中旬後月季線向下交叉疑慮。目前盤面當沖盛行，操作上需留意鋼鐵與航運族群短線漲幅與乖離過大，逢高可逐步獲利賣出，另外疫情疑慮再起，選股朝向雃博、美德醫-DR等防疫題材股外，財報優異且基期偏低的族群也可透過短打或減碼因應，逆勢抗跌及上漲股可留意技嘉、微星及華擎等板卡廠。

個股方面，本周納入投資組合的毛寶，疫情疑慮再起，題材發酵，後市可望續攻向上。

(工商 )