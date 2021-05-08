國際股市上，美國第一季財報大都公布，總市值前幾名公司如尖牙股的谷歌、蘋果、亞馬遜、臉書以及高通等獲利都超過預期。據統計，已發布季報的標普五百企業中，八七％擊敗預估，第一季獲利漲幅可望超過四六％。不過後續要注意高總市值公司亞馬遜、蘋果、谷歌母公司Alphabet等科技股皆公布業績，谷歌說要買回五百億美元庫藏股，股價與臉書姿態較高，但巴菲特認為錯賣的蘋果及微軟，加上亞馬遜、英特爾、美光、高通等，股價表現卻較弱勢。

反倒是傳產股，因為美國政策將花數千億美元加緊基礎建設，翻修運輸道路，包括美國鋼鐵、鈕可鋼鐵以及銀行股高盛、美國銀行、花旗、Visa等，加上零售業梅西百貨、Target等，股價表現都很出色，主要在於美國施打疫苗已超過一億人口，一般預估若達到一．五億人口，將有機會達到全體免疫，英國就是有超過一半人口已施打疫苗，股市表現較歐陸各國強。一旦達到接近全體免疫，那麼接下來就是經濟開始復甦，由於先前美國已發放一．九兆美元救濟人民，這部分之前因為疫情有不少投入股市，若是社會開放後，預期可能有報復性消費，所以已預估美國今年經濟成長將很可觀。傳產、製造、金融等都可望受惠，不像之前只有電子股上漲，預估標普及道瓊後續走勢將較強。

近兩個月國際原物料大漲，銅一度登上一萬美元，距離歷史高點一．○五萬美元已近，鋁價也衝高至二四四○美元，其他如紙漿、鐵礦砂等都在向上走，市場原本擔心聯準會會關心，但日前開完會後，依然表示容許通膨超過二％一陣子，焦點放在就業率上，市場預估，繼三月新增就業人口九一．六萬人之後，經濟學家看好四月增幅輕鬆達百萬大關，失業率由六％續降到五．八％。

基本上，美國疫情及經濟是朝著較好方向走，只要貨幣政策未出現大逆轉，葉倫及巴菲特都有認為通膨跡象，美股還是震盪盤堅居多。而道瓊及標普距離歷史新高三四二五六點以及四二一八點不遠，只要月線未見跌破，持續看好。科技股主要還是晶片供應不足影響業績，費半較弱勢，季線三一一○點必須盡快站上，否則將向三千點尋求支撐。

航運、鋼鐵、塑化、金融財源廣進

台股第一季財報陸續公布，一般預期都屬正面居多，傳產股的航運、鋼鐵、塑化、造紙、紡纖等，第一季獲利隨著國際原物料大漲，獲利都大好。股價上漲超過十倍的貨櫃三雄陽明、長榮及萬海獲利更是出現近四十年來最好一次。陽明三月稅後盈餘七九．四一億元，年增二○倍，每股獲利二．四三元，連同前兩月，第一季ＥＰＳ預估將超過七元；長榮及萬海也不錯，去年長榮加陽明合計獲利三六三億元，今年有機會超過一千三百億元；而散裝指數也隨著鐵礦砂、穀物運輸增多，指數也衝上來。裕民、新興獲利也會上來，預估航運股今年獲利成長將居所有產業之冠。

鋼鐵股去年上半年營運極其低迷，但若看看已公布的今年各月獲利，如威致二月ＥＰＳ○．二四元；春源三月ＥＰＳ○．二元、官田鋼○．一九元、海光○．二二元、運錩○．三三元、大亞○．四六元；中鋼首季賺一．一五元、中鴻賺一．一八元。由於台灣上游冷熱軋鋼價格是全球最低，每噸不到八五○美元，對照歐洲一二○○美元、美國一五○○美元，也就預留未來上漲空間；其實今年以來國際主要鋼鐵股平均漲幅約三六％，有望台灣鋼鐵股低檔支撐。

塑化業最明顯就是台塑四寶，台塑去年ＥＰＳ三．一五元、第一季就賺二．三五元；南亞去年ＥＰＳ三．二四元，第一季賺二．二三元，兩者全年ＥＰＳ上看十元及九元；台化去年ＥＰＳ三．三四元，第一季為二．二元。二線塑化股第一季包括台聚、亞聚、台達化、國喬、聯成都交出全壘打，可能是本世紀單季最好成績。其他如造紙業也是很好。

至於金融業，金控雙雄國泰金及富邦金首季各賺五七○億元及五○五億元，ＥＰＳ分別達四．三二元及四．九四元，都達去年全年三分之二水準。開發金首季ＥＰＳ○．六六元，也達去年○．八五元的七五％。（全文未完）

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先探投資週刊2142期

(中時新聞網)