14日，連三日收黑的日股，在美股反彈與日企業亮眼財報激勵下，不僅大漲超過600點，同時也重回兩萬八關卡。日經225指數收28,084.47點，上漲636.46點，漲幅2.32%。東證股價指數收1,883.424點，上漲34.38點，漲幅1.86%。

不過，因日前日經嚴重下修，使得大盤周線收黑4.3%，並創2020年7月31日以來最慘的一周。

14日盤勢中，科技族群領漲，股價在經過一段下修後，投資人重新進場撿便宜。但是，日本新冠疫苗接種率偏低，與受限於緊急狀的態經濟活動，也讓這些科技類股無法大漲。

三井住友信託銀行認為，日股想要跟美股一樣上漲，但兩者經濟前景不一樣，故日股無法迎頭趕上。還有，日本新冠疫苗接種率不如美國，因此日本景氣復甦也會落在後面。

日經中漲幅最大的是五十鈴汽車，因公布樂觀財測目標，股價大漲21.68％。工業設備製造商IHI上漲8.79％，因該本財年財測中，營業利益可望翻倍成長。

同時，星辰手錶也漲10.71％，因最新公布財報表現突出。

東芝收漲0.89%，因為本財年財測目標中，營業利益可望大增63%。本來應該可以漲更多，但歐洲有個分公司傳來遭到駭客網路攻擊的負面消息。

至於股價弱勢者，日本板硝子跌14.78％，其次是東邦亞鉛跌7.96％，王子製紙也跌6.48％。

(時報資訊)