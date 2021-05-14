美股大漲激勵，台股今(14日)開高走高，盤中一度大漲405點，重返萬六大關，終場收在15827.09點，上漲156.99點，成交值5105億元。

台股開盤以15819.24點開出，上漲149.1點，指數開高走高，盤中一度攻上16075.48點，大漲405點，可惜重返萬六大關僅曇花一現，電子股回神，權值股台積電、聯發科、鴻海帶領指數攻高，鋼鐵人、航海王股價開高走低，長榮、陽明、中鴻等多檔盤中都被打到跌停板。

權值王台積電開盤即上漲9元，以556元開出，盤中最高來到562元，聯發科大漲21元，開在894元，最高來到920元，聯電開盤漲0.25元，開在48.8元，不過，盤中已翻黑下跌0.55元至47元，面板股原本開高走高，友達盤中最高來到23.7元、上漲1.9元，尾盤過後均由紅翻黑。

傳產股的鋼鐵、航運、玻璃早盤都開高，開盤約半個小時即陸續翻黑，鋼鐵類股的中鴻、燁興、官田鋼、威致、盛餘、海光等多檔均亮燈跌停，航運族群的長榮、新興、裕民、陽明也在開高走低後一度被打到跌停板，玻璃類股的台玻、冠軍盤中也曾掉到跌停價。

(中時新聞網)