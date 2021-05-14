台股近期出現大跌走勢

台股經歷了兩周重挫，指數迅速跌破季線，一度接近15000點整數關卡，用布林通道觀察，指數剛好就碰到季線下2倍標準差之上；從籌碼面來看，散戶融資、期貨斷頭賣壓全出籠，短短幾個交易日，融資餘額大減超過250億，股票市場是買、賣方帶動的，大量的賣壓消失後，買盤很容易點火向上；從波浪理論來分析，這兩周的重挫，剛好走完波浪理論的修正波abc三波，按照波浪理的走勢，無論後續要走空還是走多，都會有5波的上升或反彈波。

從基本面來看，2020年度上市櫃公司稅前淨利，相較於2019年增加21%，最新4月營收也較去年同期增加24%，整體本益比約為22、現金殖利率約2.6%，基本面穩健成長，台股沒有悲觀的理由，而消息面，台灣疫情不斷升溫，陸續出現不明感染源，疫調未釐清前，沒有升高三級警戒備的可能性，不論從基本面、技術面、籌碼面與消息面來判斷，台股短線都將醞釀一波反彈行情，要換股、要搶反彈現在都是最好的時機。

台股歷劫歸來，籌碼凌亂，未出現明顯的方向性，現階段要換股、要搶反彈，建議可以先選擇台股相關的ETF，指數漲就一定賺，不會有選錯股票，造成指數漲、個股不漲的問題，市面上台股相關的ETF很多，大家最熟悉ETF一定是台灣50（0050），過去台灣50是非常好的投資標的，但隨著台積電大漲之後，台積電佔台灣50的權重高達49%，投資台灣50風險分效果不好，與台股的連動性也越來越差，基本上漲跌都看台積電，要搶反彈還選擇量大、連動性佳的ETF。

保守的投資人建議可以選擇國泰永續高股息（00878）或元大台灣ESG永續，這兩檔ETF成分股分散性佳，與指數高度連動，成交量大、流動性風險低，價格也不高，適合一般投資朋友搶一波反彈；而喜歡波動度大的投資朋友，可以選擇台灣50正2（00631L），同樣量能高、連動性佳，惟單日漲跌是指數的2倍，風險相對較高，損益都較前兩檔來的大。

這三檔ETF的操作策略，建議都簡單看著指數操作即可，現階段可以先用部分資金買進ETF，本周不跌或下周繼續大跌再加碼買進，如果指數反彈到接近16500整數關卡附近上不去，就先獲利了結，資金保留觀望盤勢，再決定後續的操作策略。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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(中時新聞網)