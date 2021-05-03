證券分析師吳磊光表示，新冠疫情恐慌再起，印度逐漸失控外，台灣華航機師染疫風暴也持續擴大，不僅機師接連確診，諾富特飯店爆出群聚感染，影響外資機構多頭卻步，轉為保守觀望，台股3日下跌344點，以17,222點作收。

華航諾富特飯店群聚感染延燒，衛生福利部部長陳時中表示，目前已在社區感染「邊緣」。預期社區警戒至少要觀察到5月中旬。

個股方面，本周納入投資組合的燁輝，受惠鋼鐵漲價潮，股價3日再創波段新高23.85元。

(工商 )