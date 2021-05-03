逐洞賽｜證券分析師吳磊光 17:302021/05/03 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證券分析師吳磊光表示，新冠疫情恐慌再起，印度逐漸失控外，台灣華航機師染疫風暴也持續擴大，不僅機師接連確診，諾富特飯店爆出群聚感染，影響外資機構多頭卻步，轉為保守觀望，台股3日下跌344點，以17,222點作收。 華航諾富特飯店群聚感染延燒，衛生福利部部長陳時中表示，目前已在社區感染「邊緣」。預期社區警戒至少要觀察到5月中旬。 個股方面，本周納入投資組合的燁輝，受惠鋼鐵漲價潮，股價3日再創波段新高23.85元。 《韓股》韓股震盪收黑 連5跌 水滴更新赴美招股書 擬募4億美元 (工商 ) #燁輝 #證券分析師 #吳磊光 #群聚感染 #逐洞賽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 吳怡農：民進黨重新檢視排黑條款 04:102021/05/03 政治要聞 楊志良：諾富特群聚5月底若沒事 台灣又再度上演奇蹟 10:132021/05/03 生活 北市黨部趙映光父子爆爭議 綠營媒體人：吳怡農被打掛了 20:412021/05/02 政治 人事異動站 4月23日至4月29日 04:102021/05/02 專題周報 《集中市場》三大法人全落跑 航海王拖不動、月線警報響 15:242021/05/03 財經 恒指午盤收跌1.48％ 影視股重挫 12:412021/05/03 財經 全美瘋股票 資產占比創高 04:102021/05/03 全球財經 日月光投控 內外資狂升評 04:102021/05/03 財經要聞 搭阿里山森鐵 逛朝天宮 案1129踏遍熱門景點 04:102021/05/02 焦點要聞 台新銀贊助高球女將吳佳晏 科技希望巡迴賽摘冠連勝 15:282021/05/03 財經 中時社論》防疫光環成枷鎖 人民就是芻狗 19:582021/05/02 中時社論 財經熱門新聞 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 電子股遭重殺 台股崩盤前奏？網曝不尋常訊號 - 財經 5.7億現金買信義區豪宅 傳神秘客是NBA灰熊老闆 - 財經 10家被動元件廠將改選 國巨董事候選人名單出爐 - 財經要聞 - 工商時報 矽晶圓廠 旺到明年 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。