證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤6日表現回溫，盤中雖震盪劇烈，終場仍上漲150.92點，收在16,994.36點，呈現價漲量增。就技術面觀察，已出現初步止跌訊號，惟目前仍在月均線之下震盪，建議暫時以跌深反彈視之，可少量逢低布局，並靜待大盤重新站回月均線之上，才是確定翻多的時間點。

個股方面，本周納入投資組合的中鴻，「鋼鐵人」回溫，股價6日亮燈漲停，若有拉回可逢低布局。

選股方面，傳產股重掌兵符，鋼鐵、航運輪漲，目前最為強勢主軸，仍在鋼鐵及銅價上漲概念股，持股中鴻及華新持續上漲。今年為原物料大多頭年，鋼鐵、銅需求有增無減，就目前供不應求的情況而言，報價持續上漲可期，預期相關個股今年均將成為台股盤面主流。

此外，至於電子股，雖然股價表現並不強勁，惟聯發科及矽力-KY股價仍表現亮眼。矽力-KY再度超越大立光，成為台股股王，而IC設計股近期也可開始留意。

(工商 )