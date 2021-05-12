逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股12日持出現恐慌性下殺，終場大跌680.76點作收，跌幅4.11％，收在15,902.37點；櫃買指數亦同步重挫7.89點作收，跌幅4.09％，收在185.15點；三大法人進出方面，外資續賣121.79億元，投信續買3.86億元，自營商續賣63.01億元，惟外資法人於台指期續買7,655口多單，累計淨空單部位為24,863口，心態轉趨謹慎保守。

台灣「不排除進入第三級警戒」，引發台股12日恐慌性賣壓出籠，除部分防疫概念股股價表現相對出色外，其餘不論是塑化、紡織、電線電纜、玻璃、造紙、鋼鐵、航運等傳產股，以及眾多電子股，幾乎全面遭摜殺，使盤中加權指數一度重挫1,417點，為歷史單日最大跌幅。

不過，台股12日的非理性下殺，基本上與經濟面、資金面完全無關，純粹是心理因素的影響所致，就過往歷史經驗觀察，每當市場遭遇非理性恐慌殺盤，往往很快便能止穩大漲。台股大多頭趨勢仍持續看好不變，且加權指數及許多個股均已嚴重超跌，預期很快便可望再度展開新一波嶄新契機。

個股方面，本周納入投資組合的世芯-KY，跌深就是最大的利多，加上外資升評喊買，股價12日逆勢上漲，在外資心態轉多下，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，電子股為此波殺盤之重災區，惟在眾多個股跌幅已沉重下，股價已出現嚴重超跌，預期短線可望出現強彈，包括台積電、聯發科、世芯-KY、祥碩、立積、鈊象、漢磊、愛普、智邦、健策、偉詮電等，均值得留意。

(工商 )