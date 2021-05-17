證券分析師陳杰瑞表示，台股17日開盤相當弱勢，主因台灣在周末期間，新冠肺炎疫情增溫，發生社區感染，確診人數連續創高，且雙北更進入第三級警戒。台股17日終場大跌473.2點，收在15,353.89點，相當弱勢。

不過，觀察量價結構，量能未持續放大是好事，目前加權指數仍在半年線附近尋求支撐，隨5日均線扣抵直往下扣低。若近期台股不再破底，則一旦站上5日均線，日KD指標交叉向上，就有機會出現比較像樣的反彈。月均線、季線仍距離目前加權指數相當遠，因此，若台股能止跌，反彈力道預期不弱。

個股方面，本周納入投資組合的高端疫苗，台灣爆發社區感染，確診數屢創新高，國產疫苗需求急切，股價17日亮燈漲停。

選股方面，原物料族群持續弱勢，相對強勢之族群仍是防疫概念股及遠距辦公概念股，出現類似去年3月時的行情。除防疫概念股外，部分電子龍頭股也見到跌深反彈，包括聯發科、南電、環球晶..等，再加上外資大買台股334億元，故預期台股近期再出現恐慌性下殺的機率不高，投資人可靜待大盤止穩，並短多操作。

(工商 )