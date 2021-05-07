感測元件廠光磊(2340)公布2021年第一季財報：受惠漲價效應，淨利2.45億元，歸屬於母公司業主淨利2.45億元，年增1倍，基本每股盈餘0.66元，比去年同期的0.32元倍增，亦優於去年下半年單季的旺季水準。

展望第二季，進入產季淡季，加上公司不會再調漲價格，但原物料均上漲，因此公司對於第二季業績看法較為保守。隨著原物料價格均持續上漲，公司考慮第三季再漲價，隨著第三季主力客戶新一代穿戴裝置推出將帶動相關元件量產出貨，預期下半年營運將再回溫。

光磊公布，第一季營收15.83億元，毛利率年增1.6個百分點至31.36%，歸屬於母公司業主淨利2.45億元，基本每股盈餘0.66元，創下佳績。

展望全年，隨著感測元件市場持續成長，預估公司營收將可比去年穩定成長，但原物料以及材料價格不斷上漲，因此自第二季起，可能開始壓抑毛利率之表現。

光磊持續看好穿戴裝置應用及醫療感測市場的發展，但同時也維持謹慎態度，要再觀察重複下單的情況，並期許未來與日系大股東深入合作之後，能夠加速感測元件產品技術升級、以維持公司的競爭力。目前光磊的感測元件相關產品占整體營收比重約60%-70%，發光元件/LED等產品占營收比重約20%-30%，系統及其他產品合計營收比重約10%。

光磊日前公告，擬辦理私募增資案，並由既有的大股東台灣日亞化認股，私募張數以不超過6萬張股票、私募金額20億元以內為限，期盼藉此引進日亞化的技術、人才、訂單，挹注光磊未來營運發展成長。目前日亞化持股光磊約12%，若私募案順利完成，持股比重估計將提升至24%。待股東會決議通過後，本私募增資案預計於今年底前辦理。

光磊大股東日亞化學本周發表新一代高輝度、低耗電、薄型化的Mini LED新產品，預計將於今年夏天啟用新廠。主要應用市場包括桌上型顯示器、筆記型電腦、平板電腦、頭戴式顯示器等。

(時報資訊)