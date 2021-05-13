光學鏡頭廠—玉晶光(3406)第1季財報出爐，受到傳統淡季及缺料影響，玉晶光第1季合併毛利率下滑至35.69%，年減7.93個百分點，單季稅後盈餘為2.79億元，年減45.4%，每股盈餘為2.5元；玉晶光表示，下半年為傳統旺季，營收將會超越去年同期。

玉晶光第1季合併營收為25.64億元，年減4.93%，營業毛利為9.15億元，年減22.19%，單季合併毛利率35.69%，年減7.93個百分點，稅後盈餘為2.79億元，年減45.4%，每股盈餘為2.5元。

玉晶光表示，上半年因為非美系的主要客戶零組件有缺料加上美系客戶傳統淡季，導致未達經濟規模，舊產品也因為季節性調整價格，以致影響毛利率。

玉晶光4月合併營收6億7429萬8000元，較上月減少17.28%，年減28.31%，累計前4月合併營收為32.35億元，年成長10.95%。

儘管第1季及4月營運表現平平，玉晶光今年在美系客戶新機上市前所有鏡頭認證順利，有機會於第一時間就可以享受到美系客戶新機上市業績貢獻。

在VR部分，目前玉晶光新產品進行順利，客戶涵蓋美系及日系廠商，整體接單狀況很好，預計聖誕節會成長很多。

玉晶光表示，下半年為傳統旺季，若新產品順利出貨，營收將會超越去年同期，公司將力拚今年營運比去年好。

(時報資訊)