連鎖醫材通路業者杏一(4175)首季合併營收新台幣14.97億元，年成長4.42%，稅後淨利2,589萬元，EPS0.84元。杏一今年Q1營收成長率較去年減少，主因為去年疫情爆發，防疫商品熱賣，基期較高所致；而物流倉的折舊及新展門市導致Q1獲利情況較前幾季微幅下降，杏一副總經理魏子文表示，目前物流倉產能已超越舊倉水準，將持續提升整體效率並降低營運成本，創造雙贏的情況。

杏一截至目前兩岸共計293間門市及23座商場，預計5月將再拓展1座商場和3間門市。杏一醫療今年度陸續取得多家醫院商場經營權，其中，臺中榮民總醫院生活廣場，由杏一的經營團隊大幅改造，已經在5月11日上午開幕。

杏一4月營收5.1億元，前4月營收達20.04億元，年成長6.34%。5月有母親節檔期，杏一推出杏福儲值卡，最高20%感恩回饋方案，將成為業績添成長動能。

(時報資訊)