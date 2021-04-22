逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股22日開低走低，終場下跌105.14點作收，跌幅0.61％，收在17,096.97點；櫃買指數亦同步下殺6.03點，跌幅2.83％，收在206.99點；三大法人進出方面，外資轉買29.14億元，投信轉買1.02億元，自營商續賣59.15億元，惟外資法人於台指期續賣966口多單，累計淨空單部位為28,734口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

台股雖加權指數早盤再創17,428點新高，不過，於12點過後，在人氣指標股長榮、陽明連袂下殺拉回的壓抑下，不僅指數出現「大震盪洗盤」走勢，眾多個股也隨之下殺。其中，塑化、造紙、鋼鐵及航運類股，都已累積不少漲幅，因此，市場一旦有任何的風吹草動，均會引發巨大的漣漪效應。

個股方面，本周納入投資組合的裕民，波羅的海運價指數（BDI）急速反彈，運價高漲，市況一路看旺至第三季，雖股價22日出現震盪洗盤走勢，惟在業內法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控，後市仍有續漲機會可期。

展望後市，短線台股進入高檔震盪、個股表現的過程，投資人在操作策略上，應避免追高，同時也不需要因拉回而看壞，只要確實掌握個股輪動的節奏及脈動，選對產業即可。

(工商 )