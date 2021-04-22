【時報記者王逸芯台北報導】在美股四大指數齊收揚激勵下，台股今順勢開高，在電子、金融以及傳產全數喊衝下，一度大漲逾220點、17428點，盤中再創歷史新高17428.15點，惟12:15分過後，由於指數高檔逢高賣單調節出籠，航運、鋼鐵等強勢族群賣單調節，指數紅翻黑，終場下跌105.14點，報在17096.97點，成交量高達6448億元，創下歷史新天量。

電子股今早盤有撐，台積電(2330)開小高震盪，尾盤翻黑，股價小跌0.17%；股王大立光(3008)則是尾盤漲幅收斂，收小漲0.16%，收在3050元；聯發科(2454)也是尾盤翻黑，小跌0.4%，收在985元；鴻海(2317)開高走低，終場收跌2%。

盤面焦點航運股今上半場風光無限，漲勢由海運蔓延到空運，受歐美港口塞港、貨物由海轉空的催化，華航(2610)一度飆漲停價，來到22.6元的近日新高，終場收斂到0.24%，長榮航(2618)同樣也是攻上漲停後打開，終場收漲1.3%，貨櫃輪部分，長榮(2603)一度逼近漲停，午盤後賣壓強勢調節、收跌3.95%，陽明(2609)、萬海(2615)同樣也是開高走低，收跌約4%，四維航(5608)更是一天歷經漲停、跌停，股價震幅劇烈，益航(2601)同樣也是衝漲停16.9元，終場打開收漲逾2%。

另一強勢族群鋼鐵股，中鋼(2002)今前半場帶頭再攻高，開盤隨即站上40元大關，終場漲幅收斂到1%左右，盤中類股一度有10檔亮燈漲停，只是尾盤同樣是受到調節賣壓的打擊，多檔翻黑或是漲幅明顯收斂。

台股再飆天量，分析師表示，今收盤指數跌破5日線，且K線留下帶有長上影線的黑K線，收盤收在相對低檔，指數高低點差距300點以上，加上量能明顯放大，高檔爆量疑慮再起，短線留意後續幾天能否維持在10日線之上，另外，就類股變化來看，今日電子股佔大盤成交比重續創新低，來到47.3%，股價跌破月線支撐，傳產中，航運類股在周三持續拉升至18.2%，鋼鐵股比重也拉至9.1%，二類股比重合計接近30%，不過就收盤來看，與周二當時收盤收在相對高檔已經明顯不同，顯示不論電子或是傳產均有出現轉弱跡象，因此，短線盤勢上震盪機率將加大。

目前全球景氣緩步復甦，美國基建法案積極推行，FED維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，加上目前正值美股及台股第一季財報登場，預期財報利多可期，有利多頭行情延續。建議布局產品報價上揚、以及殖利率題材的類股，航運、鋼鐵、塑化、紡織、造紙、水泥、銅箔及板卡等族群。

(時報資訊)