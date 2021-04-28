美股小幅震盪，台股昨天再度收新高，但今早在台積電(2330)走低，拖累電子股指數，以及金融股壓回，台股開高走低，貨櫃的長榮(2603)、陽明(2609)以及TFT面板的友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)全數上漲撐盤。

特斯拉和3M上季財報表現平淡，以及投資人觀望即將公布的微軟、Alphabet等重量級企業業績，周二美股標普500指數和道瓊工業指數幾近收平，那斯達克指數小跌。周二收盤，道瓊工業指數微升0.01%，為33,984.93點。標普500指數微跌0.02%，為4,186.72點。那斯達克指數收跌0.34%，為14,090.22點。

台北股市今天開盤漲14.82點，加權股價指數為17610.72點，指數最高達17628點，但隨著台積電、聯電(2303)走低，壓抑指數，仰賴貨櫃的長榮、陽明以及TFT面板的友達、群創、彩晶續強力撐，加上原物料相關的華新(1605)、台玻(1802)等續強，支撐台股人氣不墜。

台股大型電子股今日雖台積電、聯電走低，但日月光(3711)、聯發科(2454)以及TFT面板的友達、群創上漲，加上IC設計股仍有不少個股強勢，以及欣興(3037)漲停，電子股個股表現。

台股昨天收新高，交易值達4960.07億元，今日預估成交值略降，指數則是高檔震盪整理，個股表現。

回顧周二，台股昨天終場收在17595.9點，上漲23.61點，成交值4960.07億元創歷史次高。三大法人中，外資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超0.55億元。

台股目前在5日線(約17,353點)之上，技術面持續強勢，強勢股強者恆強。

(時報資訊)