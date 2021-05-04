高速傳輸晶片威鋒電子(6756)今(4)日舉辦人說明會，財務長陳鴻文表示，現在威鋒第二季、第三季的狀況還是非常好，客戶端訂單還是很強勁，其也大讚台積電(2330)是很好的合作夥伴，到目前為止都沒有漲價。

威鋒今日舉辦上市來首度法人說明會，面對近期IC設計法說會必考題「產能問題」，財務長陳鴻文表示，現在市場上所有產能都非常滿，短時間確實難以解決，業界普遍認為恐要到2023年才有機會舒緩，現在威鋒主要晶圓供應商為台積電，雙方有很好的合作關係，到目前為止都沒針對晶圓漲價，「真的是非常好的合作夥伴」。

談到OverBooking(重複下單)的程度，陳鴻文表示，實際數字確實無法確定，但此狀況「一定有」，但OverBooking的副作用何時會爆，目前還沒看到，威鋒現在B/B值(Book-to-Bill Ratio，訂單出貨比)肯定是大於1，他強調，現在威鋒客戶的訂單依舊很強，威鋒也積極尋求更多的產能，也有向大陸尋求新產能，但數量有限。

就營運前景，陳鴻文表示，現在看到威鋒第二季、第三季的狀況還是非常好，威鋒今年首季毛利率大幅成長到51.4%，主要是首季針對產品進行漲價，平均幅度約15%、出貨也有明顯增加，且也砍掉一些低毛利率的產品，首季匯率則影響有限，威鋒未來對於毛利率維持高檔具相當信心。

副總許錦松表示，威鋒看好USB4市場樂觀，主要動能包括主控端以及裝置端，在主控端上，有蘋果在個人電腦系統中全面導入M系列處理器，加上英特爾陣容的第11代處理器TigerLake可選擇兼容Thunderbolt4，將大量導入筆電市場；至於裝置端，USB4在微幅的成差異下，可以大幅提升使用者經驗至40Gbps，且相較USB AI-Mode現狀，外設裝置端可望於合宜的取得價格下有所成長，加上平板進入「完全生產力」的狀態，在規格上須提升，都有利於USB4的導入，威鋒USB4採用USB-C形式，已經自2019年開始出貨。

(時報資訊)