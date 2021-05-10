電池儲能系統集成商（BESSI）台普威去年7月成功拿下台電AFC標案，取得2MW儲能電池系統服務合約，公司10日宣布，儲能系統已完成案場設置、併聯送電，且通過驗證，進入正式啟用階段，預期將有利擴大廣錠（6441）儲能設備出貨動能。

台普威成立於2019年底，為廣錠董事長廖良彬與美儲能系統大廠普威（Powin Energy）共同出資，持股各占5成，主攻台灣和亞太地區提供BESS的項目開發設計、安裝施工、營運管理和維護服務，並取得普威獨家授權，儲能設備部分則將交給廣錠代工生產。

台電去年首度對外招標的「儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務」採購，台普威取得2MW儲能電池系統服務合約，透過儲能系統專利電池模組設計，以及軟硬體整合技術，經過數月時間，已完成案場設置、併聯送電，且通過台電驗證，建立新型態的電力系統調度環境。

台普威營運長李威儀指出，在嚴格控制資金成本的目標下，營運團隊必須精算設備到案場安裝的時間，在最短的時間完成安裝與通過台電執行能力測試。而在Powin BESS快速安裝的模組化設計，加上公司工程團隊專業的技術能力，只用4小時就完成電池櫃安裝並開始進行測試。且電池貨櫃上基墩到送電、平衡、自我測試，以及通過台電專家會審取得台電 AFC 項目證照，僅用不到兩個半月的時間。

台普威能源團隊與Powin Energy共同設計一套標準具快速建置特性，且可靠度高達99％以上的儲能案場，符合台電調頻輔助服務中的動態調頻備轉（dReg0.25、dReg0.5）及靜態調頻備轉（sReg）的整體設計方案，協助有意願參與台電日前輔助服務的企業快速擴建案場，且將協助取得儲能併網，與台電進行日前輔助平台交易，持續提供長達15年～20年的維運合約服務。

廣錠受惠客戶集中拉貨與訂單遞延效益貢獻，4月營收衝上3.21億元，改寫歷史新高，並一舉超越首季2.45億元，帶動前4月營收轉正，年增47.16％。預期公司除了出貨給美普威之外，在台普威AFC標案成功取得台電認證，正式啟用後，可望陸續帶入更多客戶，有利進一步開拓國內儲能設備市場。

(工商 )