台股昨天再度收新高，美股在高檔小幅震盪，今早在台積電(2330)開低走低，拖累電子股指數，以及金融股壓回，台股開高走低，盤中及收盤價均未再創新高；台股收低28點至17567點，仍在五日線之上，成交值5064億元。

美企特斯拉財報表現平淡，以及投資人觀望即將公布的微軟、Alphabet等重量級企業業績，周二美股標普500指數和道瓊工業指數幾近收平。終場美股四大指數漲跌互見，漲跌幅區間位於跌0.76%至漲0.01%。特斯拉下跌4.53%，聯電ADR下跌3.31%。

台積電隨著台積電ADR開低，聯電股價也回測60元，電金大型股相對熄火，不利指數漲勢；台股今日持續大幅震盪，盤中高低點差了逾130點，收盤仍有撐，主要是貨櫃的陽明(2609)以及TFT面板的友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)全數上漲撐盤。

台北股市今天開盤漲14.82點，加權股價指數為17610點，指數最高達17628點，仍在昨天創高的高點附近；但隨著台積電、聯電走低，壓抑指數，仰賴貨櫃的長榮、陽明以及TFT面板的友達、群創、彩晶續強力撐，加上原物料相關的華新(1605)、台玻(1802)等續強，支撐台股人氣不墜。

台股大型電子股今日雖台積電、聯電走低，但日月光、聯發科以及TFT面板的友達、群創上漲，加上IC設計股仍有不少個股強勢，以及欣興漲停，電子股個股表現。

台股昨天收新高，今日中場後成交持續熱絡，全日成交值突破5000億元創次高紀錄。

台股目前在5日線之上，技術面持續強勢，強勢股強者恆強。

展望後市，美股仍為財報周，微軟、Alphabet等大型科技企業公布財報，以及美國聯準會公布利率會議結果，目前美股在高檔整理，台股今日雖收低，技術面仍強勢，明天為本周最後一個交易日，預期台股持續高檔震盪的格局。

(時報資訊)