全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士（SK Hynix）28日公布最新財報，第一季獲利年增53%，拜手機與電腦產品大增所賜。SK海力士也預測，直到2021年底，市場對晶片的需求只會增加不會減少。

SK海力士指出，客戶端的晶片庫存量將很快就會耗盡，因為目前比預期還要強勁的資訊科技產品需求，將持續地成長。

同時，SK海力士也預估，廣泛使用在筆電與其它運算裝置的DRAM(動態隨機存取記憶體)，供應商直到2021年底時，供貨方面都會很吃緊。至於，應用於資料存儲市場中的NAND(快閃記憶體)，其需求與售價增加的速度，也會超過預期。

客戶群中有美國蘋果的SK海力士，2021年第一季的獲利，從2020年同期的6490億韓元，大幅增至9926億韓元，約8.93億美元。而營業利益為1.32兆韓元，約11.7億美元，也遠高於2020年同期的8000億韓元。同時，與市場普遍預估值1.4兆韓元相差無幾。

至於營收方面，則年增18％至8.49兆韓元。

SK海力士上季財報亮眼，是因為智慧型手機與個人電腦產品供不應求下，進而帶動記憶體晶片數量成長。

NH投資證券認為，2021年首季的個人電腦(PC)出貨量，年增率高達55％。相較過去十年中，PC需求量每年約下降2％左右，這兩造也形成鮮明對比。

28日SK海力士股價，自開低後就一直疲弱不振，早盤甚至一度大跌3.7%，在13萬韓元價位附近游走。

(時報資訊)