對於新冠病毒再起的擔憂和生物股的收低，拉低了韓股基準指數，韓股周一出現連續第五個交易日的下跌。

周一南韓KOSPI指數收跌20.66點或0.66%，為3127.20點。總交易量來到溫和的約10億股以及總價值16.7兆韓元(約149億美元)；下跌的個股有509檔，多於上漲的359檔。

外資賣超4410億韓元，散戶買超5860億韓元，機構投資人淨賣1370億韓元。

今日韓股全日在漲跌間波動，主要是投資人在權衡上市公司的業績前景，以及對國內外傳染病的擔憂。

南韓金融當局在周一取消了股市200家大型公司和科技指數(KOADAQ)150家公司的賣空禁令。Eugene分析師Huh Jae-hwan表示，恢復賣空交易可能對今日的交易產生一定影響。

去年三月，由於擔心新冠疫情對股市的衝擊，金融監管單位禁止了某些交易規則。

而未來資產證券分析師指出，今日交易所，企業獲利改善的正面影響，似乎被新冠病例再次揚升的擔憂所淹蓋。

生物股下跌。三星生物製藥大跌3.86%，報77.3萬韓元；賽特瑞恩跌6.2%，報24.95萬韓元。

其他主要大型股上漲。三星電子小漲0.25%；SK海力士漲2.73%。

韓元小跌，1124.0韓元兌一美元。

(時報資訊)