勞金局前國內投資組長游迺文因涉入勞動基金炒股案遭羈押，但游迄今仍全盤否認犯行，台北地院認為游涉貪情節重大，危害我國勞動基金管理資產甚鉅，有逃亡、勾串可能性，裁定自5月8日起延押2個月。但游不服，向高院提抗告，指寶佳集團主管炒股獲1.8億，他只吃高檔餐宴獲利5.8萬，全案只他一人在押不公平，高院駁回游抗告，游確定遭延押。

檢方調查，游與寶佳資產投資主管等人為操縱遠百股價，從去年7月策畫，8月游選定北市頂級私廚「馥邑隱廚」餐廳，與寶佳、復華投信主管餐敘。游強硬要求下屬交易室買入遠百股票，並把績效算他身上，檢方2月起訴游，求處重刑。

北院認為，游犯罪嫌疑重大，且因涉犯重罪，有逃亡之虞；加上本案共犯人數眾多，亦有勾串證人或共犯之虞，有必要繼續羈押，裁定自5月8日起延押2月。 但游不服，向高院提抗告。

游認為，證據都被檢察官扣押，本案其他被告也已供述，他沒有滅證、串證可能，另寶佳集團獲利高達1億8449萬8458元，他只有餐費5萬8248元，金額不成比例，加上沒有事證證明他索賄；而且他被以兩大過免職，對於勞金局職員已無任何影響力，不可能串證，其他被告都獲交保，只有他一人在押，顯然有差別待遇。但高院認為游涉嫌重大，抗告無理由，駁回其抗告，游確定遭延押2月。

(中時 )