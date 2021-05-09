在《第二名的逆襲》中以「守真CP」，再度受度許多人關注的石知田與張睿家，此次兩人接受本報邀請身穿Ferragamo新裝搭配Boucheron接受專訪時，兩人雖個性截然不同卻因劇產生好感情，除在拍攝時展現絕佳默契，輕鬆快速的完成平面拍攝，更在採訪時相互接話、補充，彷彿能夠聽到對方的心聲，好感情不言而喻。

在劇中，他們的愛戀糾纏橫跨校園到職場，讓觀眾看的揪心入迷，得到大量粉絲，在台灣、大陸甚至是日韓、墨西哥皆締造好口碑，也因此有來自世界各地的留言，湧入他們的社群帳號中，這樣的回饋超乎他們想像，張睿家更直言「（其實）很感動，觀眾能夠看到我們所表現出的情緒交流，打動他們」而石知田也表示「身為演員能夠被更多人看到，是一件很值得開心的事」

張睿家與石知田身穿Ferragamo新裝搭配Boucheron飾品，張睿家配戴Jack系列手鍊鑲嵌鑽石，38萬7000元、Jack系列手鍊，21萬1000元、Quatre Black系列戒指黑色PVD，18萬8500元、、Quatre Black系列戒指鑲嵌鑽石，25萬1000元。（服裝／Ferragamo、飾品／Boucheron、攝影／JOJ PHOTO）

在接受來自粉絲的愛之餘，他們還誇讚粉絲的才能，原來粉絲除敲碗續集外，更抽絲剝繭寫出兩人的故事，還會利用現有的素材重新剪輯出全新的故事，談到粉絲腦補的情節兩人都十分佩服他們的創作力，甚至還開玩笑跟工作人員說可以將採訪錄音檔釋出，為粉絲的創作提供新的素材。

兩人也說到各自的時尚穿搭技巧，張睿家平時喜歡打籃球，因此私服偏好運動風，而石知田則偏好寬鬆街頭風，雖風格不依卻都喜歡簡約路線，私服不大會穿著過於搶眼的顏色，但若是工作上則不排斥任何風格，談到近期必備單品，兩人不約而同講出「口罩」這個答案，讓人再度感受到兩人的好默契，而本次拍攝兩人皆穿上有別於私服，更顯放蕩不羈的樣貌，再搭配Boucheron的飾品又再為整體穿搭增添亮點，更顯高貴。

Boucheron Jack系列手鍊黃金750材質，21萬1000元。（Boucheron提供）

Quatre Classique系列戒指，白金、黃金和玫瑰金750材質、棕色PVD，17萬1500元。（Boucheron提供）

Quatre Radiant系列戒指，白金750材質、鑲嵌鑽石，25萬1000元。（Boucheron提供）

Quatre Radiant系列戒指，黃金750材質，13萬7000元。（Boucheron提供）

Quatre Classique系列長項鍊，白金、黃金和玫瑰金750材質、棕色PVD、鑲嵌鑽石，29萬7000元。（Boucheron提供）