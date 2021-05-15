網路正妹「機機‧林少榆」畢業於台灣師範大學機電系，而熱愛健身的她有出眾的外貌和身材，因此被網友封為「理工女神」；林少榆不吝嗇展現自己完美體態，經常透過社群曬出各種生活照，近日台灣疫情升溫，她PO出一段自拍影片喊話乖乖在家，鏡子反射出她只有穿內衣褲的S型絕美背影，驚艷眾人。

林少榆過去曾透露是因為前男友的關係開始健身，但分開後自己還是持續這項運動，也默默成為「健身女孩」，儘管有被批評肌肉太多，她卻不以為意，還不時在IG展現健美身材；今（15）日林少榆在IG曬出一段和愛犬互動的自拍影片，並寫上「一起乖乖在家好嗎」，雖然沒有明示和誰說，但不少人認為她是和粉絲們喊話，外頭疫情嚴重，要各位乖乖在家。

林少榆影片中鏡子倒影出現S型絕美背影，美暈大票網友。(圖/ 摘自林少榆IG)

畫面中林少榆和愛犬坐在鏡子前，她一手拿著手機自拍，另一隻手摸摸愛犬的頭和臉，但大票網友焦點全放在鏡中倒影，林少榆長髮披肩，身上只穿著內衣褲，跪坐姿勢渾圓蜜臀超吸睛，展現出完美S型背影。

影片底下引起大票粉絲熱情回應，「好可愛喔，我是說妳」、「突然有想當柴犬的衝動」、「羨慕小糖子（林少榆愛犬）」、「好啊，火辣辣」、「好啊，哪次不好了」、「這背影，愛了」、「有時候當狗比當人幸福」、「好啊，可是我不知道妳家地址」、「太強大了」、「這鏡子好美」、「實在誘人」。

(中時新聞網)