胡瓜愛女、藝人小禎(胡盈禎)以模特兒身分出道，但之前因為罹患「多囊性卵巢症候群」，導致內分泌失調，體重一度飆升到90幾公斤，當時吃藥與節食效果都不佳，最終接受微創手術治療，並配合調整飲食、積極運動，成功在半年內減肥成功，她也始終維持健身習慣，昨(5/16)深夜小禎突po出撩衣曬腹照，宣布要共同對抗嚴重疫情，開始居家運動，真實身材讓人吃驚。

小禎當年出道時，模特兒修長身材讓人印象深刻，而她經歷與整形名醫李進良的婚姻，過程中波折不斷，也摧毀她的健康，因為內分泌問題導致嚴重變胖，某次甚至打個噴嚏竟站不起來，要女兒攙扶就醫，結果住院一周，讓小禎痛定思痛積極接受治療。

而小禎跟好友在東區合資開了一家健身房，並透過專業協助順利瘦下來，不僅減掉體重，還努力降體脂，日前曾多次曬出體脂檢測報告，如今維持在17-19%之間，相較一開始，減去足足24%體脂肪，讓小禎超有成就感「等於減掉一個正常女性的體質率耶！爽爽的」，也曾放出減肥延後對比照，讓人見識到他的超強意志力。

而如近台灣本土確診數爆增，疫情非常嚴峻，需要民眾相互配合才有可能好轉，小禎昨天深夜在臉書貼照，赫見她單手拿手機對鏡自拍，另一手大方撩起衣服，露出蠻腰，竟然有8塊腹肌，身材相當結實，小禎寫下：「檢查完畢⋯還在！可以放心去睡了，還好平常有先練起來放，明天開始要居家運動了」，好身材引發網友議論，還敲碗希望她能幫助也需要待在家的眾人，「開直播教大家居家練8塊」。

(中時新聞網)