基因檢測公司Qiagen周一公布稍微優於預期的第一季業績表現；非新冠病毒產品的銷售增加，連同新冠檢測產品的高度需求，讓Qiagen財報持續亮眼。

總部位於德國的Qiagen，其產品線包括新冠檢測的數個類型產品，這些檢測產品協助Qiagen在過去一年提升了公司銷售，並且從2019年的艱困時期中走向復甦。在2019年，Qiagen曾提出獲利示警、中國業務大跌，以及執行長離職。

Qiagen表示，預計即使在疫情過後時期，產品銷售仍會持續增長，會擴展產品組合，並確保每個新冠相關檢測設備可以有其他的新應用。

執行長Thierry Bernard指出，已經準備好擴展非新冠相關的產品組合，包括萊姆(Lyme)疾病的檢測。

Qiagen第一季經調整獲利，在幣值調整後的基礎上為每股獲利65美分，優於Vara研究的分析師調查預測63美分。

執行長指出，非新冠產品的營收成長為16%，在第一季推進了公司業績表現；該類型產品佔公司總營收的64%。

Qiagen第一季營收大增52%，來到5.67億美元，超過分析師的45%成長預期。

Qiagen也證實了2021年財測，經調整每股獲利在2.42至2.46美元之間；在固定匯率基礎上，營收成長率為在18至20%之間。

(時報資訊)