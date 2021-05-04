第一金(2892)旗下第一銀行金邊分行今年第一季獲利，年增率高達37％，整體獲利在臺資銀行排名第一，且超過9成獲利為當地企業及人士所貢獻，在地化程度近百分百。法人表示，針對此次柬埔寨政府宣布金邊市及甘拉省大金甌市封城，由於第一銀維持低限度方式營運，所以Q2目前看來，對營運影響不大。

第一銀金邊分行為確保當地金融服務不中斷，初期依當地政府要求先暫停金邊市內八家支行營業，後隨政府動態管制措施，4月29日逐步恢復部分支行基本營運，外省暹粒支行則不受影響照常營業。金邊分行在落實防疫措施前提下，持續以維持低限度方式營運，提供緊急必要的金融服務。

第一銀行金邊分行成立於1998年，在柬埔寨經營紮根超過20年，是最早進入柬埔寨的臺資銀行，也是第一批進入柬埔寨的外資銀行，目前在柬埔寨營業據點高達10個，營業據點遍布整個大金邊市，並已擴展至外省暹粒市。

相較部分金融同業以全面暫停營業方式因應疫情，第一銀行金邊分行考量暫停金融服務，恐嚴重影響當地居民日常生活，在落實防疫措施前提下，持續以維持低限度方式營運，以確保金融服務不中斷。

第一銀行金邊分行為服務柬埔寨在地客戶，除既有網路銀行業務外，亦推出金融卡及行動銀行APP等數位服務，提供快速登入、歸戶查詢、自行轉帳、利率查詢及匯率查詢等服務功能，在疫情期間，更能確保客戶權益不受損，達到金融服務無遠弗屆。

柬埔寨政府宣布金邊市及甘拉省大金甌市自4月15日至5月5日止全面封城，並於4月17日提升管制措施，金融機構雖得持續營業，惟上班人員須事先向政府申請核准。此次封城為期21天，對第一銀金邊分行營運衝擊有限。

(時報資訊)