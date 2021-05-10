受到雲端資料中心客戶需求暫時停滯，以及歐美客戶進行庫存水位調整、中國5G部署趨緩拖累，光學鍍膜專業製造廠統新光訊（6426）今年首季表現不如預期，單季EPS僅餘0.03元，相較於去年同期的EPS0.95元，等於只剩零頭。

統新今年首季營收1.29億元，創下2019年第一季以來的新低，在營收規模下滑下，營業淨利也受牽累，只餘585萬元，經結算歸屬於母公司業主的淨利為128萬元、單季結算每股稅後盈餘0.03元，營收、獲利均較去年同期明顯減少。

統新指出，首季營收呈年減21.83％，是首季獲利表現不彰的主要原因，其中雲端市場介於100Gbps轉換成400Gbps過渡期，致需求暫時停滯是原因之一，另歐美5G市場受新冠疫情影響，致客戶端庫存偏高，基於保守起見，客戶端近期陸續進行庫存水位調整，再加上中國5G部署趨緩都是導火線。

統新指出，營收銳減不僅影響獲利，連庫存去化速度也受延宕，基於保守則，統新首季還認列存貨評價損失945萬元，初估對單季的毛利率影響數即達到7.32％，致首季毛利率下修至43.81％，相較於去年同期的52.43％，減少8.62個百分點。

展望第二季，4月營收5,163萬元，與3月的5,615萬元相較，呈月減8.05％，也較去年同期的5,779萬元下滑10.66％，另累計前4月合併營收1.81億元，亦呈年減18.93％。

展望未來，統新指出，未來將積極導入具競爭力的各項鍍膜材料，持續拓展產品應用面的廣度，逐步建立不同波段及市場的薄膜濾光片生產製造技術，以期為中長期營運增添新的成長動能。

(工商 )