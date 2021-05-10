亞昕（5213）今（10）日公布2021年第一季合併財報，單季營收為22.23億元，稅前淨利3.41億元，本期淨利2.85億元，本期綜合淨利2.39億元，歸屬於母公司淨利為2.47億元，EPS 0.83元，獲利較去年同期-0.05元大幅飆升。

亞昕首季營收和獲利雙雙衝高，主要是來自新北市板橋新案完工交屋所貢獻，單季EPS表現搶眼。

大山配發股息2.4元 第一季EPS倍增至0.36元
陽明4月營收216.98億 年增103％、EPS 2.55元

(工商 )

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