亞昕第一季EPS 0.83元 較去年同期-0.05元大幅飆升 16:112021/05/10 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞昕（5213）今（10）日公布2021年第一季合併財報，單季營收為22.23億元，稅前淨利3.41億元，本期淨利2.85億元，本期綜合淨利2.39億元，歸屬於母公司淨利為2.47億元，EPS 0.83元，獲利較去年同期-0.05元大幅飆升。 亞昕首季營收和獲利雙雙衝高，主要是來自新北市板橋新案完工交屋所貢獻，單季EPS表現搶眼。 大山配發股息2.4元 第一季EPS倍增至0.36元 陽明4月營收216.98億 年增103％、EPS 2.55元 (工商 ) #亞昕 #EPS #飆升 #單季 #淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《紡纖股》嘉裕擺脫8年虧損 首季EPS0.52元 10:522021/05/10 財經 鼎炫-KY Q1獲利同期新高 EPS 3.14元 16:002021/05/10 財經 智伸科第一季EPS攀升至3元 創同期新高 17:492021/05/10 財經 雲品首季EPS 0.37元 4月營收1.29億元、年增139％ 17:032021/05/10 財經 《汽車股》汎德永業第一季淨利年增2倍 EPS 3.46元 17:062021/05/10 財經 《生醫股》佐登-KY首季轉盈 EPS1.22元 17:232021/05/10 財經 大毅Q1 EPS達1.75元 歷史第三高 15:022021/05/10 財經 《百貨股》上洋首季EPS1.52元 17:232021/05/10 財經 大陸車市回溫 和潤首季EPS衝1.52元 11:252021/05/10 財經 台玻首季稅後淨利17.85億元寫同期新高EPS0.61元 17:042021/05/10 財經 業外收入助攻 欣高第一季每股盈餘0.67元 15:322021/05/10 財經 財經熱門新聞 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 新台幣匯率收27.816元、升值9.2分 創24年新高 - 財經 經濟崩潰不遠？ 48年市場老手警告美股迎來8成崩跌 - 財經 開發金控前四月獲利127.23億 每股盈餘0.85元 - 財經 陽明4月營收216.98億 年增103％、EPS 2.55元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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