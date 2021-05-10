偏光片廠誠美材（4960）本業連續兩個季度獲利，在轉投資恆美光電的貢獻之下，第一季稅後淨利達2.49億元，每股盈餘0.37元。誠美材表示，二、三季度訂單能見度佳，不過缺料問題影響產出，部分訂單會延後到第三季。

誠美材公告第二季財報，第一季合併營收約27.46億元、年成長40.89％、相比前一季略減，毛利率約5％，營業利益約900萬元、季增125％，稅後淨利約2.49億元、季增100％，每股盈餘約0.37元。不僅本業連續兩個季度獲利，同時稅後淨利也寫下六年來的單季高點。其中業外收益貢獻2.55億元，包括認列大陸轉投資恒美光電約1.51億元、以及匯兌收益。

誠美材公告4月營收9.02億元，年成長30.9％、月減12.68％。誠美材表示，第二季、第三季訂單能見度高，但是關鍵原料供應吃緊，可能影響產出，稼動率只有八成。

(工商 )