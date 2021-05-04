連鎖餐飲集團漢來美食(1268)董事會通過2021年首季合併財報，受惠營收規模擴大及業外收益增加，以及疫情相對得控、比較基期較低，使稅後淨利0.76億元，季增9.15％、年增達近2.23倍，每股盈餘（EPS）2.05元，優於去年第四季1.88元及同期0.64元。

漢來美食首季合併營收10.26億元，季增2.79％、年增22.37％，改寫歷史次高。毛利率44.99％，低於去年第四季45.76％、優於去年同期42.21％，為同期次高。營益率8.89％，優於去年第四季8.47％及同期3.56％。

漢來美食表示，今年定調為調整營運及強化研發年，並為明年即將開幕的台北南港漢來飯店預作準備，因此展店步調將放緩，目前暫定第四季在新竹開出「上菜」及「漢來上海湯包」分店。

同時，漢來美食著手強化既有餐廳體質，改裝高雄漢來大飯店內3個餐廳。位於11樓游泳池畔的餐廳將變更營業型態，預計7月下旬以餐酒館bistro型態重新迎賓，目標客單價1000～1200元。45樓西餐廳亦將在7月初封館，預計10月初以全新面貌開幕。

漢來美食指出，新冠肺炎疫情雖對餐飲業造成重創，但也帶動大量熱錢流回國內市場，股市持續暢旺使台灣消費市場出現明顯兩極化趨勢。旗下品牌中，客單價最高的「名人坊」去年營收大幅成長，推測因以獨立包廂為主、且餐食服務精緻，成功吸引高端消費客群。

此外，「宅美食」亦為因疫情而快速成長的餐飲消費趨勢，除了外送方式外，冷凍熟食及常溫食品的需求均有顯著增加，因此，漢來美食今年將持續致力研發此類型商品、並開發銷售通路，以利創造更多營收來源。

而漢來美食除了重視財務績效外，亦相當重視環境、社會及治理（ESG）。在甫公布的2020年第七屆公司治理評鑑中，漢來美食在712家上櫃公司中名列前5％的第一級距，且為上市櫃餐飲業者中唯一進入第一級距者。

(時報資訊)