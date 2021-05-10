記憶體模組廠廣穎(4973)公告2021年第一季財報，營收約10億元，基本每股盈餘0.22元，低於去年同期之0.95元。

廣穎第一季營收約10億元，毛利率14%，低於去年同期的近19%；營業淨利0.29億元，淨利0.14億元，基本每股盈餘0.22元。展望第二季隨著NAND Flash價格上漲，有利營運。

廣穎表示，今年以來受新台幣持續強升影響，致第一季出現匯兌損失；雖記憶體需求見起色，但在低庫存策略、缺料及交期拉長的狀況下，客戶需求未被及時完全滿足，致營運比去年同期下滑。

廣穎4月營收2.86億元，較去年同期成長23.1%，1~4月營收12.85億元，逆轉為比去年同期增長0.18%。此外，先前董事會已決議通過去年度擬配發每股1元現金股利。

面對第二季營運，廣穎公司表示將密切與供應商保持緊密合作，確保交期與滿足客戶需求；此外，將維持既有步調，持續徹底執行「市場/通路調整」與「產品結構多元化」策略，並持續深耕「工控」、「B2B通路」、及「電子商務平台」三大領域，同步發展多樣化產品佈局的策略。

(時報資訊)