鴻海(2317)今（14）日召開電話法說，董事長劉揚偉表示，2021年首季營運表現符合內部預期，雖有比較基期高及季節性因素影響，但因市場訂單需求力道持續，預期第二季營收可望大致持平首季表現，並較去年同期強勁成長、年增逾15％。

對於四大產品線第二季概況，劉揚偉指出，消費智慧產品成長需求趨勢仍強勁，惟受季節性因素影響，預期營收將季減3～15％、但年增逾15％。元件與其他產品因需求持續，成長動能可望轉強，估季增逾15％、年增3～15％。

雲端網路產品方面，劉揚偉預期第二季營收將季增3～15％、但年減3～15％，其中雲端服務供應商（CSP）需求持續提升，營收可望季增、年增逾15％。電腦終端產品則受季節性因素及料況緊張影響，營收估季減3～15％、年減逾15％。

對於目前供應鏈供給短缺概況，劉揚偉表示，第二季料況將比首季更緊繃，雖然重複下單狀況可望自下半年起減少，但對於缺料狀況將延續至明年第二季預期不變。鴻海因多是大客戶，影響層面相對較小，先前預期影響程度將低於1成，目前預期亦狀況不變。

(時報資訊)