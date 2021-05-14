鴻海(2317)董事會通過2021年首季財報，合併營收1.34兆元，季減32.95％、年增44.99％，創同期新高。歸屬母公司稅後淨利281.61億元，季減38.75％、但年增達12.51倍，為近4年同期高點，每股盈餘（EPS）2.03元、則為近6年同期高點。

觀察鴻海首季獲利指標「三率」表現，毛利率5.8％，優於去年第四季5.69％及同期4.5％。營益率2.05％、淨利率2.09％，雖因步入淡季而較去年第四季2.56％、2.29％下滑，但顯著優於去年同期0.49％、0.22％。

鴻海先前預期，受步入產業淡季、工作天數較少影響，首季集團營收將季減逾15％、但年增逾15％。實際結果符合預期。四大產品線方面，占54％的消費智慧產品季減逾15％、年增逾15％，占21％的雲端網路產品季減逾15％、年增3～15％，表現均符合預期。

占20％的電腦終端產品原預期季減逾15％、年增3～15％，實際結果季減3～15％、年增逾15％，表現優於預期。占5％的元件與其他產品原預期季減3～15％、年增逾15％，實際結果為季減逾15％、仍年增逾15％，大致符合預期。

(時報資訊)