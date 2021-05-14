統振(6170)第一季合併營收為新台幣7.20億元，受惠於旗下三大事業體營運穩健成長，貢獻營業利益0.47億元，稅後歸屬於母公司淨利0.38億元，稅後每股盈餘為0.44元，首季營業毛利率22.94%、營業利益率6.59%、稅後淨利率6.21%，呈現三率三升。

統振第一季合併營收為7.20億元，雖因出售轉投資統達公司部分股權，使得第一季營收較去年同期減少，但受惠於旗下三大事業體營運穩健成長，加上近年來優化各事業體營運表現有成，貢獻營業利益0.47億元、年增52.93%，稅後歸屬於母公司淨利0.38億元、年增47.77%，稅後每股盈餘(EPS)為0.44元、年增46.67%，即使在疫情不確性、上游電池芯與電子晶片漲價影響下，單季獲利仍較2020年第一季成長，可見優化營運成效逐漸展開。

統振表示，今年首季公司整體營收來自於旗下能源、金融科技與通訊服務、流通三大事業體的比重分別為31.90%、54.84%、13.26%，其中在金融科技與通訊服務方面，因受惠於移工匯款的收入以及Q Pay APP系統的有效註冊會員呈健康增長表現，以今年第一季金融科技創新監理沙盒實驗成果來看，Q Pay有效註冊會員數較2020年第一季成長102%，光是金融科技事業部的第一季營收年增116%，也貢獻第一季營業毛利率攀升至22.94%，而營業利益率明顯自去年第一季的3.99%增加2.6個百分點達6.59%，稅後淨利率也達6.21%，繳出三率三升的好成績。

展望第二季，統振表示，在目前上游電池芯、電子晶片原料市場供需失衡情形尚未緩解，統振仍謹慎面對大環境對於公司財業務方面的影響，但統振仍持續致力擴張營運規模的同時進行優化集團各事業體之營運結構，且著眼於穩定淨現金流之業務擴張計畫，以期創造全體股東利益最大化， 除了能源事業部，因受惠於智慧家居與宅經濟市場成長的商機仍創造公司保持良好的訂單能見度，挹注今年以來達振的生產基地產能稼動率保持一定的水準之上外，亦因應台商回流政策，近期為解決營建業缺工問題，台灣政府已決議放寬民間工程引進移工的門檻，有助驅動未來移工人數增加的態勢，目前統振金融科技行動APP系統Q Pay在海外金融機構系統化的介接已涵蓋越南、菲律賓、印尼等地區，統振將持續建立更完整、多元、友善的匯款環境，並著力於降低匯款的接續成本，有機會隨著移工匯款需求增加，將對營運帶來正面的挹注。

(時報資訊)