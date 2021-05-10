鋼廠第一季受惠鋼品量價齊揚，均交出好的獲利成績，鍍鋅、烤漆鋼捲廠盛餘(2029)第一季EPS為0.86元，明顯優於去年同期的小虧；展望今年，隨著鋼市全年看旺，業績將比去年大幅成長。

盛餘今年首季營收32.07億元、年增33.45%；營業毛利4.76億元、年增約293%，單季歸屬於母公司業主淨利2.76億元，EPS為0.86元，大幅優於去年同期的每股稅後淨損0.01元。

盛餘第一季受惠客戶陸續回補庫存，內外銷需求同步轉強，且公司報價也逐步提高，第一季營運大幅增長。

展望第二季，隨著中鋼報價續漲，公司也持續漲價，可望持續挹注營運持續成長。

今年鋼價持續上漲，加上太陽能支架下半年需求有望較大量開出，法人推估，盛餘今年營收可望重返百億元以上，獲利估較去年倍數增長，挑戰近五年最好的成績。

隨著中鋼鋼價已連漲11個月，盛餘也持續向客戶調整報價，今年前5月累計漲價超過7500元。 市場預期中鋼6月盤價將續漲，鋼廠上下游均可望將持續擴大獲利。

近年受美國232關稅壁壘影響，對外銷較不利，盛餘目前內外銷比重約7比3，不過隨美國地區鋼價不斷創高，公司也已開始持續評估是否重啟外銷美國的業務，為後續出貨增添動能。

(時報資訊)